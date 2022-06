BGL Ligue: Le retour de Dave Turpel, deux ans après son grave accident

Cinquième de la dernière saison de BGL Ligue, le club a également annoncé l’arrivée de Dave Turpel. Victime d’un grave accident de la route en octobre 2020, l’international luxembourgeois de 29 ans n’a plus joué un match depuis cette date et va tenter de se relancer au Progrès. «Je ne veux pas trop en dire sur mes ambitions personnelles. Je veux revenir sur le terrain et puis on verra», a souligné le buteur.