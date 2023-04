Le retour de Frank Ocean tourne au fiasco à Coachella

Arrivé avec plus d'une heure de retard, l'Américain de 35 ans est apparu léthargique, presque invisible sur scène pour la plupart des festivaliers, qui n'ont même pas eu l'occasion d'écouter en live certains de ses morceaux iconiques – Thinkin' About You en tête –, rapporte TMZ . Après seulement une heure de «show», le natif de Long Beach a simplement conclu en lançant: «Les gars, on m'a dit que c'était le couvre-feu. Donc c'est la fin du spectacle».

Une conclusion en eau de boudin pour l'un des artistes les plus talentueux – et les plus mystérieux – de sa génération. Absent des concerts et festivals depuis six ans, il n'a pas sorti d'album depuis le majestueux «Blonde» en 2016. Maigre lot de consolation, Frank Ocean a plus ou moins confirmé qu'il travaillait sur un nouveau projet, sans toutefois se montrer très loquace sur le sujet.