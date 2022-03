Série vintage : Le retour de «La fête à la maison» se précise

La famille Tanner devrait bientôt revenir à la télévision. John Stamos réfléchirait à une nouvelle version de la série.

En novembre 2013, les fans de «La fête à la maison» avaient vécu un intense moment de bonheur suivi d'une terrible douche froide. Plusieurs sites internet avaient annoncé le retour de leur série préférée avant de réaliser qu'il s’agissait d'une nouvelle inventée de toutes pièces. Qu'ils se rassurent, il semble que le projet soit bel et bien sur les rails!

TV Guide a annoncé que John Stamos, qui incarnait oncle Jesse, avait très envie de reprendre son rôle dans une nouvelle version de la série. Selon le magazine américain, le producteur exécutif et le créateur de la série travailleraient sur un nouveau scénario.

Plusieurs acteurs du show diffusé entre 1987 et 1995 seraient également impliqués dans le projet. Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin, Andrea barber, Bob Saget et Dave Coulier pourraient donc bien revenir à l’écran dans la peau de D.J., Stephanie, Kimmy, Danny et Joey.