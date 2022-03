Le retour de la gamelle fait trembler les kebabs

De plus en plus de salariés préparent leur déjeuner chez eux plutôt que d'aller au restaurant d'à côté.

«C’est moins cher, meilleur et plus sain!». Salariée d’une PME près de Paris, Idayath ne trouve que des avantages à apporter au bureau un déjeuner préparé chez elle.

Baptisé «le retour de la gamelle», le phénomène s’amplifie, aux dépens de la petite restauration. «On évalue à 15% des salariés du tertiaire les consommateurs qui ont plus ou moins souvent recours à la gamelle», avance Bernard Boutboul, directeur de Gira Conseil, spécialisé dans la consommation alimentaire. «Il y a six ou huit mois, on était à 12%».