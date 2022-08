Rappeur français: Le retour de Lomepal passera par le Luxembourg

Lomepal est bel et bien de retour. Absent depuis près de trois ans, entre un burn-out et un retrait volontaire des réseaux sociaux, le rappeur français a pris son temps pour revenir. Antoine Valentinelli, de son vrai nom, avait dévoilé début juin un nouveau morceau, «Tee», avant d’enchaîner, à la fin de ce même mois, avec «Auburn». Des titres aux couleurs plus rock et électro, pour celui qui navigue entre le rap et la pop.