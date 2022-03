Eddie Jordan : «Le retour de Schumi était une erreur»

Le retour à 41 ans sur les circuits de Formule 1 de Michael Schumacher était «une énorme erreur», a estimé mercredi Eddie Jordan dans un entretien à Sport Bild.

Revenir à 41 ans, pour se battre avec des jeunes qui ont 20 ans de moins, est tout simplement contraire aux lois de la physique et de la médecine», a-t-il poursuivi. Plus sévère encore, il estime que le pilote n'a «plus rien à gagner. Sauf peut-être se sentir bien, mais même ça, ce n'est pas le cas. Vous croyez que ça lui plaît de se faire battre par Nico Rosberg?», son coéquipier chez Mercedes.

Recordman absolu des succès en Formule 1, Schumacher a tenté un comeback risqué - et pour l'instant peu concluant - avec Mercedes, l'ancienne écurie Brawn GP, aux performances décevantes cette saison. Il a terminé 9e du dernier Grand Prix à Silverstone, alors que Rosberg finissait 2e. Au classement général, il occupe une médiocre 9e place, avec 36 points en 10 courses, à plus de 50 points de Rosberg et plus de 100 du leader Lewis Hamilton.