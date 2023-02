Téléréalité : Le retour de «Secret Story» se précise

Si ce n’est pas une officialisation, ça y ressemble beaucoup. Le 1er février 2023, le compte Twitter de «Secret Story» a partagé un message laissant entendre que le retour de l’émission de téléréalité se préparait sérieusement. «Ici la Voix, à tous les internautes: méfiez-vous des apparences… C’est tout pour le moment!» était-il écrit, suivi d’un œil et du hashtag #SecretStory. Le tweet a ensuite été partagé par Endemol, producteur de «Secret Story».

Les premières rumeurs autour d’une nouvelle vie du programme avaient commencé à courir en 2018, un an après la 11e saison diffusée sur TF1 et NT1. En novembre 2022, Benjamin Castaldi, qui a présenté «Secret Story» durant huit ans, avait indiqué dans «Touche pas à mon poste!» que l’émission allait revenir… sur Prime Video. Un mois plus tard, c’était au tour du président d’Endemol de confier à ozap.com que la société travaillait au retour de la téléréalité.