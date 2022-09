Événement au Luxembourg: Le retour des moissonneuses-batteuses a fait un carton à Rambrouch

RAMBROUCH - La grande foule et de très nombreuses familles sont venues dans l’Ouest du Luxembourg pour assister à une course unique au pays.

De l’émotion et du spectacle à l’état brut. Après trois années d’interruption, Rambrouch a enfin pu renouer avec le «Mähdreschercross», une course internationale de moissonneuses-batteuses qui a accueilli, ce dimanche après-midi, près de 6000 personnes, selon les organisateurs.

«On vite un moment énorme », s’extasie Jean-Luc, le speaker des 16 courses proposées. « L’ambiance est magnifique, les pilotes sont au top et la météo est de la partie. Que demander de plus? Tout le monde a le sourire et ça fait vraiment plaisir. C’est beaucoup de travail de préparation, mais quand le public est au rendez-vous, c’est facile, on oublie tout. Commenter la course, ce n’est pas facile, car il y a beaucoup de mouvements sur la piste. On vit vraiment un moment unique au Luxembourg».

La sécurité n’est pas oubliée

Venu de Bastogne, de la Belgique toute proche, Florent ne voulait pas rater ça. «Je travaille dans l’agriculture et c’est vraiment un moment à ne pas rater dans le monde agricole», nous dit-il. «C’est la première fois que je viens. Il y a de la bonne bière, de la musique et on s’amuse bien. Cela donne envie de participer à la course. Il y a de la vitesse et c’est vraiment impressionnant».