Le retour détonnant du rappeur Lil Uzi Vert

L'album «The Pink Tape» est sorti ce vendredi.

«Lil Uzi Vert a peut-être sorti son chef-d'œuvre». S'ils peuvent paraître un brin excessifs, considérant le manque de recul en la matière, les commentaires du magazine Clash sur le nouvel album de Lil Uzi Vert traduisent l'attente autour d'un des projets rap les plus attendus de l'année, et son résultat XXL.

Sorti vendredi, «The Pink Tape» compte pas moins de 26 morceaux pour une durée totale d'1h27. Un disque à gros volume qui devrait lui permettre de signer le premier album rap numéro un du Billboard la semaine prochaine. Les premiers chiffres qui circulent tablent sur 250 000 exemplaires la première semaine, loin devant les récentes sorties des rappeurs stars Young Thug (110 000) et Gunna (80 000).

La preuve en chiffres également que Lil Uzi Vert, originaire de Philadelphie et révélé au grand public en 2017 sur le titre du groupe Migos «Bad and Boujee», est entré dans le gotha des superstars du rap américain. En panne de blockbusters depuis le début de l'année, la musique la plus écoutée aux États-Unis voit grimper d'autres genres prêts à lui voler la vedette (reggaeton, afro-pop, k-pop), alors que les critiques sur la créativité du rap mainstrem ne cessent d'affluer.

Sur ce point précis, «The Pink Tape» apporte une réponse satisfaisante, Lil Uzi Vert se montrant au meilleur de sa forme, enchaînant les hymnes calibrés pour les festivals sur des beats surpuissants mêlant électro, pop et même heavy metal – «CS» reprend un tube du groupe System of a Down – et remettant au goût du jour le «jersey club» sur le single «Just Wanna Rock».

Rappeur au look improbable, «rockstar» autoproclamée jamais à court d'une excentricité, l'Américain de 27 ans, qui est passé par des phases de dépressions compliquées par le passé, réussit également à transmettre des messages plus personnels et profonds sur la solitude ou encore ses fluctuations sur la question du genre.