Débat au Luxembourg: «Le retour du loup dans la région, c’est un bon signe»

Identifié en janvier à Wincrange, au nord du Grand-Duché, le loup pourrait revenir en force. Cinq louveteaux ont en effet vu le jour cet été dans les Hautes Fagnes, non loin de Malmedy, et une meute pourrait donc se rapprocher. «Via le massif des Ardennes, certains individus viennent au Luxembourg», confirme la ministre de l’Environnement, Joëlle Welfring.

«C’est un bon signe. Cela veut dire que notre biotope, nos forêts et nos paysages permettent le retour du loup. On en a besoin pour rééquilibrer la chaîne alimentaire en milieu naturel, car certaines espèces sont trop abondantes, si on ne peut pas compter sur un prédateur».