Au Luxembourg : Le retour du masque obligatoire dans les écoles et les lycées réclamé

LUXEMBOURG – Une pétition ouverte aux signatures depuis ce vendredi réclame le retour du masque obligatoire et du testing pour les élèves et enseignants du Luxembourg.

Les écoles du Luxembourg ont tombé le masque, et arrêté les tests réguliers. Une situation qui ne rassure pas ce pétitionnaire luxembourgeois. «Le port du masque était une des mesures qui permettaient de se protéger soi-même et les autres d'une infection», relève-t-il. Le testing, lui, «permettait d'identifier des élèves et enseignants infectés et de les isoler afin de protéger la santé de tous les acteurs». Et tout ceci s'arrête alors que «le déroulement futur de la pandémie reste imprévisible», développe le pétitionnaire, Yves Berna. «Il vaudrait mieux rester vigilant» et conserver ces mesures jusqu'à ce que le taux d'incidence soit vraiment bas.