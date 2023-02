Musique : Le retour ensoleillé de Gorillaz, avec Bad Bunny et Tame Impala

«Damon Albarn est une icône de la musique, un artiste qui reste pertinent année après année, à l'image de Gorillaz, groupe avec une solide histoire et pourtant actuel, avant-gardiste», dissèque pour l'AFP Clément Meyère, programmateur du festival parisien We Love Green, où la formation a brillé en 2022.

Le 8e opus de Gorillaz, «Cracker Island», propose toujours une pop hybride mais cette fois plus ensoleillée que la précédente livraison («Song Machine: Season One - Strange Timez» en 2020).

Le but est toujours le même: nourrir Gorillaz, créature présentée en 2001 comme une formation virtuelle, dissimulée derrière des visuels et clips animés de Jamie Hewlett, dessinateur de la BD culte «Tank Girl».

Décloisonnement

Ce qui aurait pu tourner au concept fumeux s'est avéré une fusée longue portée. Ont embarqué par le passé des stars ravies de s'encanailler, Elton John, Jean-Michel Jarre, Grace Jones, etc. Sans oublier la tête chercheuse du rap Little Simz ou MF Doom, savant-fou du hip-hop disparu depuis.

Les concerts sont bluffants, entre musiciens (dont Albarn, casquette rose à We Love Green) et choristes en interaction avec les avatars (baptisés Murdoc, Noodle, Russel et 2D) sur les écrans géants qui les entourent. Le Luxembourg s'en souvient encore avec un show haut en couleur et plein d'énergie l'été dernier à la Rockhal.