Au Luxembourg : Le retour massif au bureau n'est pas pour tout de suite

LUXEMBOURG - Alors que les mesures sanitaires sont allégées, le télétravail devrait pour l'heure rester répandu dans les entreprises du pays.

«Beaucoup d'entreprises ont un nombre important d'absents, (isolement, congé pour raisons familiales) nous sommes toujours dans une situation Covid et il faut pouvoir fonctionner. Le télétravail fait partie des options», note Jean-Paul Olinger, directeur de l'Union des entreprises luxembourgeoises. Il rappelle toutefois que les infections ont lieu plus souvent à la maison qu'au travail.

Chez l'opérateur Proximus fusion Tango-Telindus «les règles ne vont pas changer pour le moment». L'entreprise aux 750 salariés leur demande deux jours de présentiel et trois jours de télétravail par semaine. La Chambre de Commerce (140 salariés) était à quatre jours de télétravail «depuis l’arrivée d’Omicron». Mais selon Marc Wagener, directeur des opérations, elle se dirigera à partir de mars vers un équilibre entre télétravail, «intéressant pour se concentrer», et présentiel «essentiel pour la cocréation, l’innovation (...) Certains salariés souffrent d’une certaine fatigue digitale avec les réunions en visio, ils commencent à saturer».

Deloitte qui avait mis en place en septembre dernier, un modèle permettant plus de flexibilité et d'équilibre entre télétravail et présentiel, y reviendra «dès que les conditions le permettront, en accord avec les directives du ministère de la Santé». Chez ArcelorMittal, près d’un tiers des plus de 3 000 employés travaillent dans les bureaux. Chaque jour une partie variable est en télétravail. Si elle indique suivre à la lettre les directives de la Santé, pour se positionner sur la question, l'entreprise a signé dès l'an passé des accords sur le télétravail qui entreront en vigueur» à l'issue de la pandémie. Ils prévoient une possibilité d’environ un à deux jours de télétravail par semaine.