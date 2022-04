En Colombie : Le retour raté d'Ingrid Betancourt en politique

Vingt ans après son enlèvement par les FARC, Ingrid Betancourt est revenue dans la course à la présidentielle colombienne. Mais ses arguments n'ont pas suffi.

Ingrid Betancourt s'est présentée comme une alternative au face-à-face, structurant en Colombie, entre la droite historiquement au pouvoir et l'opposition de gauche.

Elle a resurgi dans le paysage politique colombien comme une alternative centriste dans un pays fortement polarisé entre la droite et la gauche. Mais le discours erratique de la Franco-Colombienne Ingrid Betancourt, six ans otage de l'ex-guerilla des FARC, a fini par miner son ambition présidentielle.

Avocate du processus de paix

Trois mois après, le bilan est maigre: la candidate de 60 ans a réussi à faire éclater la coalition centriste à laquelle elle s'était associée en vue du scrutin du 29 mai, pour finalement se présenter sous les couleurs de son propre parti écologiste Vert Oxygène, et plafonner à 1,5% des intentions de vote dans les derniers sondages. S'appuyant sur un discours féministe et anti-corruption, Ingrid Betancourt s'est présentée comme une alternative au face-à-face, structurant en Colombie, entre la droite historiquement au pouvoir et l'opposition de gauche, qui se trouve pour la première fois en position de l'emporter.