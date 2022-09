Auto : Le retour triomphal de Dylan Pereira au Luxembourg

Lauréat de la Porsche Supercup grâce à sa 5e place lors de la dernière course de la saison, dimanche à Monza, Dylan Pereira est rentré au Luxembourg, lundi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le pilote luxembourgeois a été très chaleureusement accueilli à son retour au Findel. Dans une story Instagram publiée par l'Automobile club de Luxembourg (ACL), on voit de nombreux supporters acclamer leur champion et le porter en triomphe, une fois les portes du hall d'accueil de l'aéroport franchies.