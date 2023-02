Super Bowl: Le retour triomphant de Rihanna, avant le deuxième bébé

Rihanna, la grande star du Super Bowl 2023. AFP

Elle était attendue, elle n'a globalement pas déçu. Rihanna a assuré le spectacle à la mi-temps du Super Bowl, signant un retour triomphant, sept ans après la sortie de son dernier album «Anti». Suspendue sur une plateforme au milieu du State Farm Stadium, tout de rouge vêtue, la star a entamé sa prestation sur le fracassant «Bitch Better Have My Money». Un choix judicieux qui a rapidement donné la teneur du «show», tout en tubes.

De «Man Down» à «Umbrella» en passant par «We Found Love», la Barbadienne a enchaîné ses plus grands succès, même si l'aspect (très) raccourci de chaque hit a pu frustrer les plus grands fans. La sélection des morceaux est apparue comme le point fort de l'événement, au même titre que l'aspect visuel. Costumes, chorégraphies, mise en scène, feux d'artifice, tout était réuni pour un grand moment, conclu en beauté sur le superbe «Diamonds».

Un deuxième bébé en route

Au rang des légères déceptions, Rihanna est apparue parfois un peu statique, souffrant de la comparaison avec Beyoncé qui avait illuminé la mi-temps du Super Bowl en 2016. La chanteuse n'a pas non plus jugé nécessaire de venir accompagnée d'invités surprises, malgré la présence de grandes stars dans les tribunes – Jay-Z aurait été parfait sur «Run This Town – , aucun nouveau single n'a été révélé et le spectacle s'est révélé assez convenu au final.

Qu'importe, Rihanna a vécu son moment de gloire – le Super Bowl est le plus grand événement sportif aux États-Unis – et s'est offert une exposition sans égal pour relancer sa carrière musicale, en plus de créer un nouveau buzz.