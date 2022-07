Luxembourg: Le retrait des caméras place Hamilius pose questions

«Et ce n'est pas qu'une impression», poursuit la bourgmestre de la capitale. «Ce sont des faits. Il y a un vrai problème de sécurité et de déchets. C'est un lieu de passage fort fréquenté et on doit redoubler nos efforts. On aimerait plus de policiers sur le terrain pour contrer, par exemple, les problèmes de vols relevés à cet endroit».