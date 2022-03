Le réveillon à Gaza pour avoir la paix en Palestine

LUXEMBOURG - Neuf marcheurs venus du Grand-Duché vont tenter d'entrer dans la bande de Gaza.

Les marcheurs partiront dimanche, soit un an après le début des bombardements israéliens.

Bien sûr, il y a toujours un risque à se rendre à Gaza. Mais en restant ici on peut très bien se faire renverser par une voiture», note Mariem, philosophe. Le 28 décembre, la Longovicienne de 28 ans tentera d'entrer dans la bande de Gaza par le poste-frontière sud, à Rafah en Égypte, en compagnie de 1400 marcheurs de 27 pays.

Avec Mariem, ils seront neuf pour le Grand-Duché à participer à cette action citoyenne non violente initiée aux États-Unis. «Le but est de demander au gouvernement israélien la fin du blocus de la bande de Gaza qui maintient une population entière dans la misère et au-delà de demander le respect du droit international», explique Michel Legrand, président du Comité pour une paix juste au Proche-Orient.