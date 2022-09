En 2021: Le revenu moyen des ménages s'élève à 6 421 euros

LUXEMBOURG - Le Statec a publié les résultats de sa vaste étude sur les revenus et conditions de vie des ménages en 2020. Et y a ajouté ses prévisions de 2021.

La crise n'a pas augmenté les inégalités mais a fait grimper le taux de pauvreté.

«Le revenu disponible des ménages a progressé malgré la crise sanitaire et a été moins affecté qu’initialement estimé», a indiqué le Statec, mercredi, en publiant les résultats définitifs de son enquête «SILC» sur les revenus et les conditions de vie des ménages. Entre 2019 et 2020, ils ont ainsi progressé de 9,3%, passant de 5 716 euros à 6 247 euros. Pour 2021, le Statec prévoit encore une augmentation à 6 421 euros.

Bonne nouvelle? Pas vraiment puisque dans le même temps le seuil de pauvreté a également grimpé, de 1 942 euros en 2019 à 2 117 euros en 2020. Le taux de risque de pauvreté augmente aussi, passant de 17,4% en 2019 à 18,3% en 2020. Le Statec indique qu'il devrait se situer à 19,2% en 2021.

Les 20% plus riches gagnaient 4,3 fois plus que les plus pauvres

Le Statec note toutefois que si ce sont les salaires les plus élevés qui ont enregistré les plus fortes progressions, «la crise sanitaire n’a pas autant creusé les inégalités»: les 20% des ménages les plus riches gagnaient cinq fois plus que les 20% les plus pauvres en 2019. Le ratio a légèrement reculé en 2020 (4,6). De même, les 10% les plus riches ont gagné 8,1 fois plus que les 10% les plus pauvres en 2019 contre 7,1 en 2020 et 7,2 en 2021.