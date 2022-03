Le RFCU Luxembourg se sépare de son entraîneur

Malgré un début de saison très correct, le club de la capitale a limogé, lundi, son entraîneur Álvaro da Cruz.

Ensuite, cela a ravivé des tensions dans le vestiaire, à l'image du coach Álvaro da Cruz et un de ses joueurs qui ont eu une violente altercation à l'issue de la rencontre. Un épisode de trop au goût des dirigeants du RFCU qui, après une réunion du comité, ont décidé de remercier leur entraîneur. Ainsi, ce dernier n'a pas été protégé par un début de saison très correct avec cinq matches gagnés sur sept.

Les débats ne se sont pas situés au niveau sportif mais plutôt dans la gestion d'un effectif réputé difficile. Les tensions entre le staff technique et certains joueurs étaient palpables depuis de nombreuses semaines, seuls les résultats calmaient temporairement le vestiaire, mais Rumelange, l'équipe en forme du moment, est passé par là. Le comité réfléchit désormais au successeur potentiel d'Álvaro da Cruz.

Pour le moment, on semble se diriger vers une solution interne (un intérim) en attendant une option plus durable. Le sommet face à Dudelange, dimanche, s'annonce plus mouvementé que jamais...