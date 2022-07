Football: Le RFCU sévèrement battu en Coupe d'Europe

Le RFCU Luxembourg n'a jamais passé un tour de Coupe d'Europe dans sa jeune histoire, et cela risque d'être encore compliqué cette année. Les vainqueurs de la Coupe du Grand-Duché ont lourdement chuté (1-4) au Stade de Luxembourg face aux Serbes de Cukaricki au 2e tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence

Entré timidement dans son match, le Racing a été surpris tout de suite. Après une première alerte avec la tête sur le poteau de Muhammed Badamosi (12e), le club de la capitale a craqué une première fois: une frappe du même Badamosi mal repoussée par Romain Ruffier a atterri dans les pieds de Stefan Kovac, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (16e, 0-1). Les hommes de la capitale ont vite réagi, avec une grosse occasion pour le nouvel attaquant Andreas Buch (19e) et un but d'Abdelhakim Omrani d'une reprise du plat du pied sur le corner qui a suivi (19e, 1-1).