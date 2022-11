Festival d'humour au Luxembourg: «Le rire permet de dénouer des choses»

Shirley Souagnon, humoriste: Oui, je viendrai avec quatre humoristes de la nouvelle génération que j’aime beaucoup, Yazid Assoumani, Rémi Boyes, Omar DBB et Doully. Ils sont très marrants et on ne les voit pas forcément en télé. L’idée est de recréer l’ambiance stand up.

Sur scène, si on sent qu’un public se crispe, on a la possibilité de passer à un autre sujet. On n’est pas obligé de se faire du mal. Samedi, après le spectacle, on rencontrera les spectateurs, en général, ils sont hyper contents.