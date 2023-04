Banques: Le risque d’une crise financière systémique est «extrêmement faible»

«Le danger d’une crise systémique similaire à celle de 2008 est extrêmement faible», a déclaré lundi Christian Sewing, patron de la fédération allemande des banques et par ailleurs PDG de la première banque allemande, Deutsche Bank, lors d’une conférence de presse. «Les banques en Allemagne et dans l’Union européenne sont toujours extrêmement robustes», et «très bien équipées en fonds propres et en liquidités», a-t-il ajouté.