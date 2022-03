«Botlr» : Le robot assure le service à tous les étages

Un automate fait la navette entre la réception et les chambres d'hôtes pour leur apporter les biens désirés. Et il réceptionne aussi leurs commentaires.

Il est capable d'atteindre une vitesse maximale de 6,5 km par heure. Il sait se déplacer tout seul, utiliser l'ascenseur et éviter de percuter les hôtes. La chaîne d'hôtels se défend de vouloir s'en servir au détriment d'humains. «Je vois cela comme une extension de notre service à la clientèle et non comme un substitut au talent humain», a assuré Brian McGuinness, vice-président de Starwood. «Les applications de robots collaboratifs, que ce soit dans les usines, les hôpitaux et les restaurants, ont un grand avenir, a commenté Jeff Burnstein, président de l'Association de la robotique industrielle. Mais c'est encore très faible en terme d'applications non industrielles et cela va encore prendre beaucoup de temps».