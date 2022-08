Tesla Bot : Le robot Tesla bientôt chez vous pour faire le ménage et la cuisine?

Dans un article d’Elon Musk publié dans le mensuel China Cyberspace, magazine de l’agence chinoise de contrôle et de régulation d’Internet (Cyberspace Administration of China), le patron de Tesla a partagé sa vision du futur de la technologie et de l’humanité. Il en a profité pour en dire plus sur son projet de robot humanoïde. Présenté l’an dernier et décrit comme «polyvalent», le robot Tesla Bot, connu aussi sous le nom d’Optimus, devient, après les voitures qui «ressemblent de plus en plus à des robots sur roues intelligents et connectés», également une réalité, fait valoir Elon Musk.