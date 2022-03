Le Rock-A-Field a séduit moins de festivaliers cette année

ROESER - Le festival luxembourgeois Rock-A-Field a attiré samedi environ 8 500 spectateurs, contre 14 000 l'an passé.

8 500 personnes ont assisté à la 3e édition du festival, contre 14 000 l’année dernière. «L’affiche était plus alléchante l’an passé, avec entre autres Queens of The Stone Age», a confié Michel Welter, attaché de presse de l'Atelier, organisateur du festival. Il s'est dit pourtant «très content» du déroulement de la fête.