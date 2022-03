E-Lake 2010 : Le rock réchauffe les festivaliers

ECHTERNACH – Il en fallait des guitares électriques et de l’énergie pour faire monter la température au festival E-lake, ce week-end à Echternach.

S.K.O.R avait ouvert le bal vers 19h, devant un public plus que clairsemé. Avait suivi ANX 74. Il aura fallu attendre le groupe de rock luxembourgeois Angel at my table pour que certains osent se rapprocher de la scène. Et soient rejoints par des jeunes soucieux d’agiter leur chevelure adolescente sur le son de Project 54.