Le roi Albert, ce père «irresponsable»

La fille cachée du roi des Belges règle ses comptes avec son père dans une autobiographie, «Couper le cordon». Un père qui ne l’a jamais reconnu officiellement.

Delphine Boël, dont la ressemblance physique avec Albert II est frappante, est née en 1968 d'une liaison de plusieurs années entre Albert, alors prince héritier, et la baronne Sybille de Selys Longchamps, épouse de l'industriel Jacques Boël, selon les biographes de la famille royale belge, l'une des plus discrètes d'Europe.

Furieuse de l'attitude du Palais et de la présence omniprésente des paparazzis lorsque l'affaire éclate en 1999, Delphine téléphone à celui qu'elle nomme "Albert" dans son livre. "Il a explosé. «Tu ne dois plus m'appeler. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Et d'ailleurs, tu n'es pas ma fille»", aurait lancé le souverain.