Royaume-Uni: Le roi Charles a touché un pactole en vendant des cadeaux de sa mère

Et celui qui a été le prince Charles, héritier pendant 70 ans, s'est séparé de biens de l'ancienne souveraine, avec l'accord de celle-ci. Il a ainsi vendu une quarantaine de chevaux qui avaient été offerts à Elizabeth II, dont la passion équestre n'a jamais été un secret. Parmi les animaux vendus, 34 avaient été offerts par l'émir de Dubaï à la reine. La vente des équidés a rapporté quelque 2 millions de livres (près de 2,3 millions d'euros) au trésor de la couronne. Elizabeth avait entamé les mises en vente, mais Charles est allé bien plus loin, ne partageant pas avec sa mère la passion de l'élevage de chevaux, même s'il apprécie les courses.

Ces deux millions de livres sont toutefois une broutille pour la couronne britannique, même si le roi aime à se montrer économe. En effet, le Guardian a publié jeudi un article sur les revenus royaux. En 2022, les duchés de Lancaster et de Cornouailles, des empires immobiliers dont les comptes sont conservés dans les archives parlementaires, ont rapporté plus d'un milliard de livres sterling aux deux souverains qui se sont succédé l'an dernier. En outre, le Guardian a appris qu'Elizabeth et son fils ont vu leurs revenus, qui suivent l'inflation, considérablement augmenter au fil des 70 ans de règne de la reine.