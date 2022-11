Grande-Bretagne : Le roi Charles galère (encore) avec le protocole, avec le sourire

Le nouveau souverain britannique n'est visiblement pas très à l'aise avec son nouveau rôle: il a embrassé Stella McCartney comme du bon pain et rigolé avec son Premier ministre.

Si d'aucuns avaient mis en avant ses accès de colère et ses petites exigences, d'autres préfèrent mettre l'accent sur son côté moins protocolaire que sa défunte mère. Le roi Charles a un peu de mal à se faire à ses nouvelles fonctions et surtout à toutes les courbettes et révérences qu'on lui sert à longueur de journée.