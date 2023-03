Couronne britannique : Le roi Charles refuse de payer cette facture de 36 000 euros

Le controversé prince Andrew a décidé de se faire soigner. Ou du moins d'aller voir un «gourou de la guérison» new-age qui lui a réclamé 32 000 livres, soit 36 000 euros, pour une thérapie «holistique». Et le prince Andrew, déchu de son rôle au sein de la famille royale après un scandale sexuel, a envoyé la facture à son grand frère, le roi Charles, pour essayer de la faire passer en «dépense royale», l'équivalent couronné de votre note de frais, relate ce samedi The Mirror.

Le tabloïd britannique explique qu'Andrew a commencé il y a quelques années à pratique le yoga indien, dans son manoir. La discipline se base sur des chants et massages sur mesure. Mais le roi n'a pas voulu entendre parler de dépense royale et a refusé d'aligner le montant de la facture. Andrew devra donc payer de sa poche, sur fond de restriction budgétaire pour le quatrième de la fratrie des enfants d'Elizabeth.

Situation financière dégradée

«La reine était toujours heureuse de faire plaisir à son fils», dit une source au Mirror. Mais «Charles est beaucoup moins enclin à financer» le train de vie de son frère, au moment où le peuple du royaume traverse une grave crise du coût de la vie. La défunte reine versait à Andrew une rente annuelle de quelque 280 000 euros par an. Mais, depuis que Charles est sur le trône, la situation d'Andrew se dégrade et le prince déchu doit avancer lui-même le loyer de son manoir, le Royal Lodge, dont il faut aussi payer l'entretien des 30 pièces.

Il se murmure même qu'il pourrait bientôt plier bagage et déménager dans une résidence moins onéreuse. La déchéance pourrait être encore plus grande dans quelques semaines, au moment du couronnement de Charles. On ignore en effet si Andrew sera convié à la fête. Impliqué dans l'affaire Epstein, Andrew avait passé un accord financier pour éviter un procès au civil devant la justice américaine, après qu'une femme avait affirmé avoir été forcée à avoir des relations sexuelles avec lui alors qu'elle n'avait que 17 ans. De quoi en faire le paria de la famille.