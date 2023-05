Couronnement Charles III : Le roi Charles vient saluer les fans devant Buckingham Palace

Le monarque de 74 ans, en costume bleu, était accompagné par son fils aîné William et son épouse Kate, qui se sont également prêtés au jeu des selfies et des poignées de main. La reine consort Camilla n’était pas présente.

Les plus grands admirateurs de la monarchie campent parfois depuis plusieurs jours sur le Mall, la longue avenue qui mène à Buckingham, afin d’être aux premières loges samedi quand le roi quittera le palais pour se rendre à l’abbaye de Westminster, où il sera couronné. À l’arrivée de Charles, William et Kate, certains ont entonné des «God Save The King». Le roi a échangé avec les fans d’un côté du Mall tandis que William et Kate étaient de l’autre.