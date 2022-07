En France : Le «roi de la belle» Antonio Ferrara est sorti de prison

Le braqueur Antonio Ferrara, surnommé le «roi de la belle» pour s'être évadé à deux reprises de prison, est sorti de détention vendredi matin après avoir fini de purger sa peine.

A 48 ans, le braqueur Antonio Ferrara a terminé de purger sa peine et est sorti de prison, a-t-on appris vendredi auprès de son avocat, confirmant une information du JDD et d'Europe 1. Condamné et acquitté à plusieurs reprises pour des braquages, il sort de prison 19 ans après sa spectaculaire évasion de Fresnes lors d'une opération commando au printemps 2003. Sa cavale avait duré quatre mois.