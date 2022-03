Le roi de la boxe de rue mis KO

Kimbo Slice était une star incontestée sur Internet. Ses vidéos ont fasciné des millions d'internautes. Un coup de poing envoyé par un inconnu a pourtant mis fin à sa carrière.

Ses adversaires s’appellent «Afropuff», «BigMac» ou encore «The Bouncer». Peu importe leurs noms et qui se cache derrière ces pseudonymes, Kimbo Slice les bat tous. Pas directement sur le ring mais dans le jeu vidéo «Street Fighter» ayant pour cadre des arrières-cours, des jardins ou des ports. Ici on se bat «barenuckle» selon les principes traditionnels de la boxe. Sans gants et sans pauses.

Kimbo Slice, de son vrai nom Kevin Ferguson, a servi de bodyguard à des spécialistes de l’industrie porno: Il connaît les bas fonds et apprend à se défendre avec les poings. Slice est tout simplement plus rapide, plus fort, plus malin. Et ce n'est qu'un début...

Une carrière fulgurante

A chaque KO, sa popularité augmente, des shows TV contestés l'invitent pour qu'il maltraite de nouveaux adversaires. Slice gagne ainsi de l’argent avec chaque joueur qui accepte la bagarre, qui est prêt à recevoir un coup de poing dans le ventre. Sa popularité augmente, même si, pour la première fois, il perd un combat. Le mythe Kimbo prend forme, ce qui suscite également l’intérêt des associations de sport de combat.

Le culte Kimbo

Pendant ce temps, le marketing autour de Kimbo s’organise, une page d’accueil Internet et des T-shirts labellés sont mis en vente. La popularité de Slice donne naissance au CFFC – Cage Fury Fighting Championships – un show d'art martial spécial baptisé «Mixed Martial Arts Schow».

Les experts saluent le style et la maîtrise technique. Dès son premier round sur le ring, il gagne grâce à un tour de passe-passe: l’étranglement. Sa deuxième victime, Tank Abbott, pourtant réputé dans le milieu, est mis KO en 43 secondes seulement.

La chute

Le 4 octobre, Kimbo Slice est supposé affronter Ken Shamrock. Mais surnommé l’homme le plus dangereux du monde, ayant tout raflé aux «Martial Arts», celui-ci est momentanément retenu par une blessure.

À la place, Slice doit alors affronter Seth Petruzelli, un illustre inconnu aux mèches roses. Arrive alors ce qui devait arriver: au son de la cloche, Kimbo Slice se précipite sur son adversaire et le pousse dans un coin. Petruzelli se défend avec les mains et les pieds et frappe la mâchoire de Slice. Kimbo faiblit, le reste n’est plus qu’une simple formalité...

Ce combat marque la fin d’une ère: il illustre la chute d’un combattant de rue élevé au rang de merveille du marketing Internet.