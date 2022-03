Le «roi de la pop» à la maison

Avec «Michael Jackson Story, Unmasked», on a affaire au premier d'une longue série de films documentaires posthumes sur la vie de l'une des plus grandes stars au monde. Sous forme de long reportage détaillé, nous retrouvons Bambi dès ses premières heures de gloire avec les Jackson Five jusqu'aux déboires judiciaires, en 2005. Le film ne révèle rien de ce qu'on ne sait déjà, mais tout fan qui se respecte fera de ce DVD un must.