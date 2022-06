Réconciliation : Le roi des Belges à Kinshasa pour une visite forte en symbole

Le roi des Belges, Philippe, arrive mardi après-midi à Kinshasa pour sa première visite officielle en République démocratique du Congo (RDC), sur fond de travail de mémoire et de réconciliation.

Le roi des Belges, Philippe, arrive mardi après-midi à Kinshasa pour sa première visite officielle en République démocratique du Congo (RDC), sur fond de travail de mémoire et de réconciliation entre la Belgique et son ancienne colonie. Le souverain, son épouse Mathilde et la délégation gouvernementale qui les accompagne doivent être accueillis à l'aéroport international de N'Djili par le président de la RDC Félix Tshisekedi, son épouse et diverses institutions étatiques et politiques mobilisées pour l'occasion.