«Le Roi des Ombres» se fait une place au soleil sur Netflix

Quatrième film non anglophone le plus vu au monde cette semaine sur Netflix, avec 8,63 millions d’heures visionnées en trois jours, deuxième long métragele plus vu au Luxembourg le week-end dernier et cinquième film actuellement en France sur la plateforme, «Le Roi des Ombres» («In His Shadow» dans la version anglaise) fait un carton depuis sa sortie sur Netflix, le 17 mars.