Le roi dit «merci» aux Britanniques et leur fait une promesse

«Savoir que nous bénéficions de votre soutien et de vos encouragements, et être témoins de votre gentillesse exprimée de tant de manières différentes, a été le plus beau cadeau que nous ayons reçu lors du couronnement», a indiqué le roi dans un message écrit dans lequel il promet de «consacrer (sa) vie au service du peuple du Royaume-Uni, des royaumes et du Commonwealth».