Afrique du Nord : Le roi du Maroc réitère «une fois de plus» sa main tendue à l’Algérie

«Nous aspirons à œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc et l’Algérie puissent travailler, main dans la main, à l’établissement de relations normales entre deux peuples frères», a affirmé le roi du Maroc Mohammed VI dans un discours radiotélévisé à la nation samedi soir. «Je souligne une fois de plus que les frontières qui séparent le peuple marocain et le peuple algérien frères ne seront jamais des barrières empêchant leur interaction et leur entente», a-t-il souligné, en exhortant les Marocains à «préserver l’esprit de fraternité, de solidarité et de bon voisinage à l’égard de nos frères algériens».