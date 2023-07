Le roi du Maroc souhaite un «retour à la normale» avec l'Algérie

Le roi Mohammed VI du Maroc a souhaité, samedi soir, un «retour à la normale» avec l'Algérie et la réouverture des frontières entre les deux puissances du Maghreb, malgré la rupture des relations diplomatiques, lors du discours traditionnel marquant l’anniversaire de son accession au trône. «Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale et une réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères», a déclaré le monarque chérifien dans une adresse à la nation radio-télévisée.