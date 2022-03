Football : Le Romford FC, futur grand d'Europe?

Un millionnaire vient de racheter un club de 8e division anglaise et de transférer... 15 joueurs en un jour! Il clame haut et fort ses ambitions.

David Tamplin est un homme d'affaires britannique de 47 ans. Entre autres lettres de noblesse, il est l'actionnaire majoritaire de la méga-société AGP Steel, active dans le domaine de la construction. En 2017, il a même été désigné deuxième personnalité la plus puissante de tout le Comté d'Essex.

Glenn Tamplin vient de faire une nouvelle «folie» en rachetant cette semaine le Romford FC, sociétaire de 8e division. Avec l'objectif avoué d'évoluer le plus rapidement possible - dans un premier temps, avant sans doute de dominer l'Europe! - dans une ligue professionnelle.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas tardé à se donner les moyens de ses ambitions. Il a d'abord «remercié» tout le staff en fonction, s'est autoproclamé entraîneur de l'équipe et a recruté 15 nouveaux joueurs en 24 heures! Tremblez, Liverpool, Chelsea, City et autre United, le Romford FC arrive!