Nouvel avion de Luxair : Le Roude Léiw transformé en phénix qui renaît de ses cendres

LUXEMBOURG – Le design du nouvel avion spécial de Luxair a été imaginé par l'artiste luxembourgeois Marco Weiten.

«60 ans de Luxair, de vol, d'histoire, de puissance, d'énergie et de compétence, de sérénité et de volonté de donner le meilleur», explique l'artiste.

C'est maintenant devenu une tradition chez Luxair et les passagers le guettent: le fuselage et l'intérieur d'un de ses avions sont entièrement réinventés par un artiste et portent haut les couleurs du Luxembourg à travers l'Europe. À l'occasion de ses 60 ans, la compagnie luxembourgeoise avait lancé un appel aux artistes pour imaginer le design d'un nouvel appareil. C'est l'artiste luxembourgeois Marco Weiten qui a décroché la timbale et le Boeing 737-800, immatriculé LX-LGV, qu'il a imaginé va voler - vers Tenerife - pour la première fois ce mercredi.