Immigration au Royaume-Uni: Des demandeurs d'asile installés dans une barge à quai au Royaume-Uni

L'ONG de défense des migrants Care4Calais dénonce un système «cruel» et «inhumain», assurant que certains des demandeurs d'asile qu'elle accompagne «ont survécu à la torture et à l'esclavage moderne, et ont traversé des expériences traumatisantes en mer». À Portland, le projet a suscité la colère des riverains qui craignent pour leur sécurité et dénoncent une «prison flottante» au pied de leur île de quelque 13 000 habitants. Les autorités réfutent ce terme et assurent que les demandeurs d'asile pourront entrer et sortir à leur guise.