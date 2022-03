Le RSA de Martin Hirsch vient 20 ans après le RMI

Le Revenu de solidarité active (RSA) de Martin Hirsch est

définitivement adopté.

Le RSA, qui va remplacer le RMI (Revenu minimum d'insertion) et l’API (Allocation parents isolés) à partir du 1er juillet 2009, a été définitivement adopté, jeudi, par le Parlement français, sur fond de hausse du chômage et vingt ans après la création du RMI.

«Au regard du contexte économique difficile, et c’est une litote, le RSA est plus que jamais indispensable. Il permettra à de nombreux salariés modestes de sortir de la pauvreté ou de ne pas y tomber», a déclaré Martin Hirsch, Haut commissaire aux Solidarités actives dans le gouvernement Fillon.

La France compte 1,1 million de Rmistes, deux millions de travailleurs pauvres selon les estimations et quelque sept millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté (60 % du salaire médian). Le RSA a été conçu et défendu depuis 2005 par l’ex-président d’Emmaüs pour encourager le retour à l’emploi des Rmistes et augmenter les revenus des travailleurs pauvres.