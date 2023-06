JPEE: Le rugby à 7, séduisante nouveauté des JPEE

Le rugby a fait ses débuts aux Jeux des petits États d'Europe (JPEE) et il a tout de suite été adopté. Les rencontres se jouent dans le cadre superbe du stade Tony Bezzina, avec vue sur la cité fortifiée d'Isla et les ferries du port de Malte, devant un public qui ne remplit pas les 3 000 places mais est le plus passionné et le plus bruyant de ces Jeux.