Le rugby et le golf aux JO?

La commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a recommandé jeudi à Berlin le rugby à VII et le golf comme les deux sports, parmi une liste de sept, susceptibles d'entrer au programme des JO 2016.

L'assemblée générale du CIO, forte de 106 membres, est appelée à approuver cette proposition le 9 octobre à Copenhague, quelques jours après avoir choisi, le 2 octobre, la ville organisatrice des Jeux 2016, entre Chicago, Madrid, Rio de Janeiro et Tokyo. Les cinq sports recalés sont le base-ball et le softball, encore au programme en 2008 à Pékin, ainsi que le rollersports, le karaté et le squash.