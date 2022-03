Festival estival – Le sable devient oeuvre d'art sur la côte belge

Festival estival : Le sable devient œuvre d'art sur la côte belge

BLANKENBERGE - La station balnéaire belge préférée des Luxembourgeois accueille cet été le «plus grand festival de sculptures de sable du monde». Aperçu en photos.

Le parc où se situe l'exposition est dominé par le château de la Belle au bois dormant, tel que représenté dans le film de Walt Disney de 1959. Réalisé avec du sable jaune issu d'une carrière belge (et non le sable de la plage toute proche, qui ne permet pas un compactage suffisant), il a été conçu pour résister au climat capricieux des bords de la mer du Nord. Les visiteurs suivent ensuite un itinéraire tracé dans deux chapiteaux où sont exposés 152 statues de sable jaune ou ocre, parfois hautes de cinq mètres, sur une superficie totale de 4 000 m2.

Les artistes venus du monde entier, qui ont mis six semaines pour réaliser leurs œuvres éphémères, ont sélectionné les héros de 80 contes ou histoires pour enfants, puisant leur inspiration dans les récits des Frères Grimm, d'Andersen, de Dickens et de J.K. Rowling, la «mère» d'Harry Potter. Si les personnages issus du monde de Disney sont nombreux (Blanche Neige, Mickey, la Petite Sirène...), partenariat oblige, ils côtoient des héros de la BD, comme Astérix ou Lucky Luke, et le Vilain petit canard et Superman.

Le festival, qui en est à sa 16e édition et est ouvert jusqu'au 2 septembre, «devient chaque année plus grand et est maintenant considéré par le Livre Guinness des Records comme le plus grand du monde», s'est réjoui l'un des organisateurs, Alexandre Deman.

L'accès au festival coûte 11 euros pour les adultes, 9 euros pour les étudiants et les seniors, 7 euros pour les 4 à 12 ans et est gratuit jusqu'à 3 ans. Plus d'infos sur www.sculpturedesable.be