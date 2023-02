Etats-Unis: Le sac mortuaire se met à bouger au crématorium

États-Unis : Le sac mortuaire se met à bouger au crématorium

Déclarée morte par le personnel de son hospice, une sexagénaire respirait encore quand elle a été prise en charge par les pompes funèbres. Elle est réellement décédée deux jours plus tard.

Le personnel de la maison funéraire d’Ankeny a été pris de sueurs froides. Google Maps

Le jour commençait doucement à se lever, le 3 janvier dans un établissement spécialisé de la banlieue de Des Moines (Iowa), quand l’alerte a été donnée. Une résidente âgée de 66 ans ne répondait plus. Atteinte de démence précoce, d’anxiété et de dépression, la patiente avait été admise six jours auparavant dans ce centre réservé aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Un membre du personnel qui arrivait à la fin de son service de 12 heures est arrivé en catastrophe au chevet de la sexagénaire. Il a cherché son pouls, en vain.

Appelée à la rescousse, sa supérieure a dressé le même constat: le cœur de la résidente ne battait plus et elle avait cessé de respirer. À 6h30, soit 90 minutes après l’alerte, le décès de la dame a été déclaré, explique NBC News. Un employé des pompes funèbres a alors placé le corps de la victime dans un sac mortuaire, avec l’aide d’une autre infirmière qui, elle non plus, n’a constaté aucun signe de vie chez la sexagénaire. Le corps de la patiente a ensuite été transféré vers une maison funéraire, où une horrifiante surprise attendait les employés.

«Le corps de la résidente bougeait»

«À environ 8h26, le personnel de la maison funéraire a ouvert le sac et constaté que le corps de la résidente bougeait et qu’elle suffoquait», relate un rapport du département des Inspections et Appels de l’Iowa publié mercredi. Branle-bas de combat au crématorium: la malheureuse a été conduite en urgence vers l’hôpital le plus proche, où il a été constaté qu’elle respirait mais qu’elle était inconsciente. De retour à l’hospice, la sexagénaire a finalement succombé deux jours plus tard, entourée de ses proches.

Dans le collimateur des autorités, le centre médical risque une amende de 10 000 dollars pour cette incroyable bourde. La police locale a, elle, décidé de ne pas lancer de poursuites criminelles contre l’établissement. «Tous nos employés reçoivent régulièrement des formations sur la meilleure façon de soutenir les soins de fin de vie et la transition vers la mort pour nos résidents», a déclaré Lisa Eastman, directrice exécutive du Glen Oaks Alzheimer’s Special Care Center.