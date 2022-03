25e Victoires de la musique : Le sacre de Benjamin Biolay et Olivia Ruiz

Les deux artistes ont chacun remporté deux trophées dont ceux des artistes masculin et féminin de l'année, tandis que Charlotte Gainsbourg est repartie bredouille.

Invité de marque de cette 25e édition, le pianiste et chanteur américain Stevie Wonder a reçu une Victoire d'honneur, après avoir fait se lever le public en interprétant un medley de ses plus grand succès de «Free» à «Superstition». Président d'honneur de cette 25e édition, Charles Aznavour a, de son côté, tiré un coup de chapeau à la jeune génération qui fait «avancer la chanson française comme elle n'avançait plus depuis les Souchon, Cabrel et autres».