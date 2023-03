Indexation au 1er avril: Le salaire minimum passe la barre des 2 500 euros

L'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) et le ministère de la Sécurité sociale ont publié les nouveaux paramètres sociaux applicables au 1er avril.

Après celle du 1er février, voici celle du 1er avril, report d'une tranche indiciaire de 2022: tous les salaires vont augmenter de 2,5% et un certain nombre de paramètres sociaux vont être adaptés. Ainsi, le salaire minimum gagne 61,17 euros et passe de 2 447,07 euros à 2 508,24 euros brut, le salaire minimum qualifié franchit la barre des 3 000 euros, passant de 2 936,48 à 3 009,88 euros (+73,40 euros).